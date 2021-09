Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am Samstagmittag um 11:50 Uhr kam es in Zweibrücken in Höhe des Wohnanwesens Fasaneriestraße 38 zu einer Verkehrsunfallflucht. Aufgrund einer Engstelle kam es im Begegnungsverkehr zwischen zwei Pkw zu einer Berührung der jeweiligen Außenspiegel. Die Fahrerin eines beteiligten weißen Toyota Yaris hielt daraufhin zur Abklärung vor Ort an. Der Fahrer des anderen beteiligten Pkw, ein weißer Pkw mit KUS-Kennzeichen und auffälliger rosafarbener Kennzeichenhalterung, entfernte sich von der Unfallstelle bergaufwärts in Richtung Fasaneriehotel ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von ca. 150 EUR.

Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Freitagabend gegen 20:55 Uhr in Ixheim in Höhe des Anwesens Kirchbergstraße 12. Hier wurde an einem geparkten grauen Skoda Oktavia Kombi die rechte Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher touchierte den Pkw offensichtlich beim Vorbeifahren und entfernte sich von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4000 EUR.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen. |pizw

