POL-KI: 210903.1 Giekau: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Giekau (ots)

Donnerstagnachmittag kam es in Giekau an der Kreuzung B202/Seekrug/Gottesgabe zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Ein PKW überschlug sich. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.

Um 15:16 Uhr befuhr eine 64-jährige PKW-Fahrerin mit ihrem VW Polo die Landesstraße 259 aus Giekau kommend in Richtung Gottesgabe. Ein 52-jähriger Fahrer eines Opel Agila befuhr die Bundesstraße 202 aus Richtung Lütjenburg kommend in Fahrtrichtung Selent. Die 64-jährige Lübeckerin bog mit ihrem Fahrzeug auf die B 202 in Richtung Selent ein. Dabei stieß sie mit dem vorfahrtberechtigten Opel-Fahrer aus Helmsdorf zusammen. Der Opel überschlug sich nach dem Zusammenstoß und blieb auf der Fahrerseite liegen.

Die 64-jährige VW-Fahrerin und ihre 99-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Es traten Betriebsstoffe aus, die von den eingesetzten freiwilligen Feuerwehren aus Giekau und Engelau aufgenommen wurden. Die Polizei Lütjenburg hat Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme und den anschließenden Aufräumarbeiten bis 16:37 Uhr gesperrt.

