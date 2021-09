Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Raub einer Geldbörse

Zweibrücken (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, den 01.09.2021, zwischen 00:00 Uhr und 01:00 Uhr wurde ein 87-jähiger Mann in der Heroldstraße Opfer eines Raubdelikts. Der Geschädigte war nach einem Gaststättenbesuch in der Innenstadt zu Fuß zu seiner Wohnadresse in die Heroldstraße gelaufen. Als er an seinem Wohnhaus die Haustür aufschloss, kam plötzlich von der Himmelsbergstraße her ein heller Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit angefahren und hielt direkt neben dem Hauseingang. Der Beifahrer stieg aus, sagte nichts und schlug dem Geschädigten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Dann griff er gezielt in die hintere rechte Hosentasche des Geschädigten und entnahm dort die Geldbörse des Geschädigten mit 40 EUR Bargeld. Im Anschluß stieg der Täter wieder in den Pkw und dieser fuhr schnell Richtung Wackenstraße davon. Bei dem Fahrzeug soll es ich um einen hellfarbenen, mittelgroßen Pkw gehandelt haben. Der Täter soll zwischen 30 und 35 Jahren alt gewesen sein, war dunkelhaarig mit schlanker Statur und ca. 170cm groß.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) erbittet sachdienliche Hinweise bzw. sucht Zeugen der Tat. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell