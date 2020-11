THW Landesverband Bremen, Niedersachsen

THW HB-NDS: Verunreinigtes Trinkwasser: THW-Einsatz dauert an

Langenhagen.

Langenhagen. Rund 13.000 Liter Trinkwasser täglich hat das Technische Hilfswerk (THW) seit vergangenem Donnerstag an die betroffenen Haushalte in Langenhagen ausgegeben. Mittlerweile werden die betroffenen Bewohner an insgesamt sechs Ausgabestellen versorgt.

Drei der Versorgungspunkte werden durch die THW Ortsverbände Hannover/Langenhagen und Wolfenbüttel betrieben. Die Trinkwasserausgabe an den vom THW betriebenen Stellen ist täglich von 7 Uhr bis 21 Uhr geöffnet. Anfangs waren die Einsatzkräfte auch nachts vor Ort. Doch die Anwohner nutzten die Ausgabestellen nachts kaum. Gemeinsam mit der Stadt Langenhagen und der Enercity Netz GmbH, die das THW anforderte, wurden daraufhin neue Ausgabezeiten festgelegt. Das THW hält an den drei Versorgungspunkten eine Wasserblase mit 10.000 Litern Trinkwasser, eine weitere Blase mit 5.000 Litern und vier sogenannte Intermediate Bulk Container (IBC) mit je 1.000 Litern Kapazität bereit. Ein Einsatzende ist noch nicht abzusehen, da die Bewohner auch weiterhin kein Trinkwasser nutzen dürfen. Überblick der Ausgabestellen: Virchowstraße 5d / Ecke Reuterdamm | THW | Ausgabe von 7 - 21 Uhr | Im Gehäge / Elsterweg | THW | Ausgabe von 7 - 21 Uhr | Emil-von-Behring-Straße / Theodor-Heuss-Straße | THW | Ausgabe von 7 - 21 Uhr | Habereck 10 im Bereich des Wendehammers, enercity Walsroder Straße 179, enercity Reuterdamm 10, enercity

