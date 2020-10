Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg - Corona-Verstoß

Am Donnerstag, 29. Oktober 2020, wurde um 00.35 Uhr eine vierköpfige Personengruppe auf einem Schulhof in der Bahnhofstraße kontrolliert. Die vier männlichen und weiblichen Personen im Alter von 20 bis 24 Jahren stammten alle aus unterschiedlichen Haushalten. Ihnen wurde ein Platzverweis erteilt und ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 28. Oktober 2020, kam es um 07.40 Uhr auf der Vahrener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg musste verkehrsbedingt halten. Dies erkannte ein nachfolgender 16-jähriger Leichtkraftradfahrer aus Lindern zu spät. Beim Bremsvorgang auf regennasser Fahrbahn stürzte er und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 28. Oktober 2020, kam es um 17.28 Uhr auf der Friesoyther Straße im Bereich der Abfahrt zur B72 zu einem Verkehrsunfall. Eine 28-jährige Pkw-Fahrerin aus Cloppenburg wollte von der Abfahrt der B213 nach links auf die Friesoyther Straße abbiegen. Hierbei übersah sie einen 26-jährigen Pkw-Fahrer aus Cappeln, der bereits auf der Friesoyther Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die Cloppenburgerin leicht verletzt wurde. Der Sachschaden wird auf 4000 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 28. Oktober 2020, kam es um 21.20 Uhr auf der Bether Straße im Bereich der Auffahrt zur B72 in Fahrtrichtung Vechta zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer befuhr von der Bether Straße aus die Auffahrt zur B72 in Richtung Vechta. Hier wendete er, um anschließend in Richtung Bethen weiterzufahren. Ein nachfolgender 43-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg bremste daher stark ab. Eine ihm nachfolgende 18-jährige Pkw-Fahrerin aus Höltinghausen bremste ebenfalls, konnte einen Zusammenstoß mit dem Cloppenburger jedoch nicht mehr verhindern. Sie wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Die Ermittlungen zum Lkw-Fahrer, der widerrechtlich wendete, dauern an.

