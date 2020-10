Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Vechta- Diebstahl eines Pedelecs

Zwischen Samstag, 24. Oktober 2020, 08.00 Uhr, und Mittwoch, 28. Oktober 2020, 10.20 Uhr, kam es in der Kolpingstraße zu einem Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter entwendete ein graues Pedelec des Herstellers Evo Nine 6, welches an einer Straßenlaterne gesichert abgestellt wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Lohne- Diebstahl von Kompletträdern

Zwischen Dienstag, 27. Oktober 2020, 19.00 Uhr, und Mittwoch, 28. Oktober 2020, 07.30 Uhr, kam es in der Langweger Straße bei einem dortigen Autohaus zu einem Diebstahl. Bisher unbekannte Täter begaben sich auf das Grundstück des Autohauses und entwendeten die Kompletträder von mehreren hochwertigen PKW. Vermutlich wurden die Räder von den Tätern in ein Fahrzeug verladen und abtransportiert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/ oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lohne (Tel. 04442-808460) in Verbindung zu setzen.

Lohne- Sachbeschädigung

Zwischen Dienstag, 20. Oktober 2020, zwischen 20.00 Uhr, und Dienstag, 27. Oktober 2020, 11.00 Uhr, kam es in der Stettiner Straße bei einem dortigen Seniorenhaus zu einer Sachbeschädigung. Bisher unbekannte Täter beschädigten ein Rohr auf dem Flachdachgebäude des Seniorenhauses, indem es abgerissen und auf einem Radweg abgelegt wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Lohne- Verkehrsunfallflucht

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, kam es zwischen Freitag, 23. Oktober 2020, 21.30 Uhr, und Samstag, 24. Oktober 2020, 06.30 Uhr, in der Industriestraße auf einem öffentlichen Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Täter beschädigte vermutlich beim Rückwärtsfahren einen geparkten Mercedes. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens in Höhe von ca. 3000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Lohne- Unerlaubte Entsorgung von Hausmüll und Sperrmüll

Am Montag, 26. Oktober 2020, kam es in der Moorstraße zwischen Südlohner Bergmark und Brägeler Pickerweg zu einer unerlaubten Entsorgung von Müll. Ein bisher unbekannter Verursacher entsorgte auf einem Grünstreifen Hausmüll sowie Sperrmüll. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Lohne (Tel. 04442-808460) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell