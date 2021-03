Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Abschlussmeldung Verkehrsunfall A1

A1 (ots)

Am Freitag ereignete sich gegen 14:10 Uhr ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Hamburg zwischen der Anschlussstelle Uphusen/Mahndorf und dem "Bremer Kreuz". Im bereits sehr dichten Freitag-Mittag-Verkehr befuhr eine 45jährige aus Lilienthal in einem Pkw VW Golf die BAB 1 in Richtung Hamburg, als vor ihr ein Lkw verkehrsbedingt bremsen musste. Die Golf-Fahrerin bremste nun ihr Fahrzeug ebenfalls ab. Der nachfolgende 25jjährige Fahrer eines Pkw Audi aus Verden konnte sein Fahrzeug noch abbremsen, ebenfalls der nachfolgende 55jährige Fahrzeugführer eines PKW BMW aus Riede. Es folgte nun ein 58jähriger als Fahrer eines Lkw (Sattelzug) aus Mecklenburg. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr auf den Pkw BMW auf und schob in der Folge alle drei Fahrzeuge ineinander. Hierdurch wurden letztendlich drei Fahrzeuginsassen verletzt, zwei der Pkw und der Lkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Lkw blieb, manövrierunfähig und leicht schräg auf dem mittleren Fahrstreifen liegen, während die Pkw auf dem rechten Fahrstreifen, z.T. entgegengesetzt der Fahrtrichtung zum Stillstand kamen. Ein zufällig auf die Unfallstelle zukommendes Feuerwehrfahrzeug sicherte zunächst ab, bis die Autobahnpolizei Langwedel eintraf. In der weiteren Folge sicherte die Autobahnmeisterei Bremen-Hemelingen die Einsatzstelle ab und reinigte die Fahrbahnen, u.a. auch von ausgetretenen Motorflüssigkeiten. Durch die Blockade von zwei der drei Fahrspuren bildete sich ein bis zu 10 Kilometer langer Rückstau. Gegen 17:00 Uhr konnten sämtliche Fahrspuren freigegeben werden, der Stau löste sich erst zögerlich auf. Der Gesamtschaden wird auf ca. 90.000 Euro geschätzt.

