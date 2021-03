Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Schwerer Verkehrsunfall auf der A1

A1 (ots)

Gegen 14:15 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 1, Richtung Hamburg. Zwischen der Anschlussstelle Uphusen/Mahndorf und dem "Bremer Kreuz" prallten insgesamt 5 Fahrzeuge in einander (4 Pkw und 1 Lkw). Nach derzeitiger Lage wurden mehrere Personen leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Der beteiligte Lkw scheint nicht mehr fahrtauglich und muss aufwändig geborgen werden. Die 4 Pkw müssen ebenfalls abgeschleppt werden. Weiterhin ist die Fahrbahn durch ausgetretene Motorflüssigkeiten noch zu reinigen. Ggf. wird hierzu noch eine Vollsperrung ab der AS Mahndorf eingerichtet. Derzeit sind zwei Fahrspuren gesperrt. Es staut sich in Fahrtrichtung Hamburg bereits auf ca. 10 Kilometer, weiträumiges Umfahren wird empfohlen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell