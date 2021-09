Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Zweibrücken (ots)

Tatort: Blumenstraße 25.

Tatzeit: 06.09.21, 7:40 Uhr - 06.09.21, 12:55 Uhr. Der Geschädigte parkte seinen schwarzen Porsche Boxter in der Blumenstraße in Höhe der Hausnummer 25 am rechten Fahrbahnrand. Als er später zu seinem Pkw zurückkam, konnte er einen erheblichen Schaden vorne links an der Stoßstange und am Kotflügel (Schadenshöhe ca. 3000 EUR) feststellen. Hinweise zum Unfallverursacher liegen leider bislang keine vor.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell