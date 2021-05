Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle, Nötigung im Straßenverkehr

Gerolstein (ots)

Am 12.05.2021 gegen 21:15 Uhr befuhr eine 18-jährige Fahranfängerin aus der VG Gerolstein mit ihrem Personenkraftwagen die Graf-Karl-Ferdinand-Straße in Gerolstein in Richtung Mossweg, um auf den Parkplatz der Löwenburg zu fahren.

Hier kam ihr ein junger Mann mit seinem Personenkraftwagen entgegen, welcher statt nach rechts auszuweichen, um aneinander vorbei zu fahren, frontal auf die Fahrzeugführerin zuhielt und sie somit zum Rückwärtsfahren nötigte.

Die Fahrzeugführerin stieß hierbei gegen einen Stein.

Der Unfallverursacher sah sich die entstandene Situation nur lachend an und entfernte sich von der Unfallstelle.

Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Daun unter Telefon 06592 96260 erbeten.

