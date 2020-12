Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Kleines Weihnachtsgeschenk durch Bundespolizei sichergestellt

StralsundStralsund (ots)

Samstagvormittag (05.12.20) wurde ein Reisender auf dem Bahnhof Stralsund kontrolliert und überprüft.

Bereits beim Ansprechen durch die Beamten wirkte der 31-jährige aus der Schweiz kommend, sehr nervös. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass der Mann bereits wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz bekannt ist. Auf Nachfrage der Beamten gab er freiwillig an, dass er in seinem Koffer nicht nur die Schweizer Schokolade dabeihätte. Auf der Wache der Bundespolizei kamen nun die Weihnachtsgeschenke für die Familie zum Vorschein. Darunter eine hübsch verpackte kleine Schachtel die ein Tütchen mit 10 Gramm Cannabis enthielt.

Nachdem die Beamten das Betäubungsmittel sichergestellt und eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt hatten, konnte er die Dienststelle wieder verlassen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stralsund

Bearbeiterin Öffentlichkeitsarbeit

Uta Bluhm

Telefon: 03831 28432 - 106

Fax: 030 204561 2222

E-Mail: bpoli.stralsund.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell