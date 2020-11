Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: 3,45 Promille Atemalkohol - Reisender wird von der Bundespolizei mitgenommen

NeubrandenburgNeubrandenburg (ots)

Donnerstagabend (26.11.2020) nahmen Beamte auf dem Bahnhof Neubrandenburg einen volltrunkenen Reisenden aus der Regionalbahn von Berlin nach Stralsund.

Der 39-jährige indische Staatsangehörige hatte keine gültige Fahrkarte und war auch nicht in der Lage, die Nachlöseaufforderung bei der Zugbegleiterin zu bezahlen.

Mit seiner angebrochenen Flasche Wodka konnte der Mann sich kaum auf den Beinen halten, sodass die Beamten ihm beim Ausstieg aus dem Zug halfen und direkt zur Wache der Bundespolizei brachten. Hier wurde der Atemalkohol gemessen, der einen Wert von 3,45 Promille ergab.

Anschließend ging es für den indischen Staatsangehörigen weiter mit dem Rettungswagen in das nahe gelegene Krankenhaus.

