Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Drei neuwertige Waschmaschinen im Kofferraum

Sargard, BergenSargard, Bergen (ots)

Am 26.11.2020 gegen 21:40 Uhr kontrollierten Bundespolizisten im Rahmen der grenzpolizeilichen Kontrolle einen polnischen Kleintransporter an einer Tankstelle in Sagard auf Rügen.

Die 27- und 32-jährigen polnischen Staatsangehörigen legten den Beamten gültige Personalausweise sowie Führerschein und Fahrzeugzulassung des Kleintransporters vor, aber was hatten sie im Kofferraum geladen? Bei der Überprüfung fanden die Beamten drei neuwertig aussehende Waschmaschinen, wofür sie keine Kaufbelege oder ähnliche Nachweise erbringen konnten. Da sich die sprachliche Verständigung als schwierig erwies, rief der Fahrer seinen Kumpel an, der als Dolmetscher fungierte. Dieser gab an, dass die Waschmaschinen auf dem Hinterhof eines Geschäftes auf Rügen zur Entsorgung bereitstanden. Auf Nachfrage bei dem Geschäft wurde bekannt, dass tatsächlich die Waschmaschinen auf dem Hof gelagert waren, jedoch nicht zur Mitnahme durch Dritte bereitstanden. Daraufhin wurden die Waschmaschinen sichergestellt. Verantworten müssen sich nun die Männer wegen Diebstahls.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell