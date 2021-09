Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl eines Rucksacks am Schlossplatz in Zweibrücken

Zweibrücken (ots)

Tatort: Schlossplatz.

Tatzeit: 06.09.21, 16 Uhr. Ein Arbeiter welcher zur Brunnenreparatur am Schlossplatz tätig war, wurde der Rucksack welchen er am Brunnen abstellte und einen kurzen Moment außer Acht ließ entwendet. Er gab an, dass kurz zuvor mehrere Jugendliche hinter ihm standen, als er durch seine Arbeit abgelenkt war. Eine Nahbereichsfahndung direkt im Anschluss nach den Jugendlichen verlief ergebnislos. Ob diese überhaupt tatsächlich mit der Tat im Zusammenhang stehen ist auch unklar. In dem Rucksack befand sich ein Schlüsselbund, die Geldbörse des Geschädigten mit etwas Bargeld und Ausweisdokumenten.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. |pizw

