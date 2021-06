Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Polizei nimmt Drogendealer auf E-Scooter fest

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (9. Juni 2021) hat die Polizei einen Drogendealer festgenommen, der alkoholisiert mit einem E-Scooter am Oranierring unterwegs war.

Gegen 11:45 Uhr bemerkte ein Beamter den 51-jährigen Mann, der mit einem E-Scooter in Richtung Preußenring fuhr. Bei der Kontrolle des Mannes, wurde dieser immer nervöser, und der Beamte rief weitere Kollegen zur Unterstützung. Bei der folgenden Durchsuchung riss sich der 51-Jährige los, warf eine schwarze Socke auf das Dach einer Tankstelle und versuchte zu flüchten. Die Beamten konnten ihn daran hindern. Sie fanden in der Socke und in seinen Sachen mehrere Tausend Euro in szenetypischer Stückelung sowie Heroin und Kokain.

Zudem stellte sich heraus, dass der Dealer unter Einfluss von Drogen und Alkohol den E-Scooter gefahren war. Die Beamten nahmen den Mann fest und brachten ihn zur Polizeiwache. Die Drogen und das Bargeld stellten sie sicher.

Bei dem Drogendealer handelt es sich um einen wegen Drogendelikten polizeibekannten Letten. Er wurde heute einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. (231)

