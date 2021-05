Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Dreiecksfenster eingeschlagen - Laptop erbeutet

Neuss-Hammfeld (ots)

Am Donnerstagnachmittag (20.05) schlugen Unbekannte gleich an zwei Autos die Dreiecksfenster auf der Beifahrerseite ein. Der graue Opel Corsa und der ebenfalls graue BMW der 3er-Reihe waren im Bereich An der Hammer Brücke abgestellt. In einem Fall erbeuteten der oder die Täter ein Laptop, bei dem zweiten Wagen gingen sie leer aus.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Ein Auto ist kein Safe. Wertgegenstände im Fahrzeuginneren bieten einen Anreiz für Diebe. Lassen Sie keine Taschen oder andere Dinge im Auto zurück. Tipps zum Schutz vor Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell