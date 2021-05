Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrrad aufgefunden - Die Polizei sucht den Eigentümer (Foto anbei)

Dormagen (ots)

Im Rahmen eines Einsatzes am Freitagabend (30.04.) fanden Polizeibeamte auf einem Fußpfad zwischen der Straße "Am Weißen Stein" und "Am Schneckenacker" ein Fahrrad im Gebüsch.

Es handelt sich hierbei um ein Herrenrad der Marke METEOR in der Farbe Türkis. Da das Fahrrad möglicherweise im Zusammenhang einer Straftat steht, wendet sich die Polizei an die Bevölkerung.

Bisherige Ermittlungen der Kripo führten bisher nicht zum rechtmäßigen Besitzer.

Wer sein Fahrrad wiedererkennt oder Hinweise auf den Eigentümer geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 300-0 bei dem Kommissariat 12 zu melden.

