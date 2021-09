Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Zweibrücken (ots)

Tatort: Uhlandstraße 8.

Tatzeit: 02.09.21, 13 Uhr-16:30 Uhr. Der Geschädigte hatte seinen schwarzen Chevrolet gegenüber dem Rathaus auf dem Parkplatz in der Uhlandstraße abgestellt. Später entdeckte er zu Hause einen Schaden am linken Kotflügel hinten und am Griff der Einstiegstür. Vermutlich streifte ihn ein anderer Pkw beim Ein- bzw. Ausparken. Der Geschädigte musste schon beim Wegfahren über die Beifahrerseite einsteigen, da er nicht zur Fahrertür durchkam, aufgrund eines neben ihm zu dicht stehenden Pkws. Hinweise zum Unfallverursacher liegen leider bislang keine vor.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell