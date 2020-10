Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher durchsuchen Autohaus.

Werdohl (ots)

In der Nacht zum heutigen Freitag brachen unbekannte Einbrecher in ein Autohaus an der Gildestraße ein. Die Täter hatten das Eingangstor eingeschlagen und waren in den Betrieb eingedrungen. Die Täter hatten es nach der Durchsuchung der Räumlichkeiten augenscheinlich auf den Tresor abgesehen. Da sie an diesem scheiterten, nahmen sie ein Sparschwein mit. Die Einbrecher hinterließen einen nicht unerheblichen Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Werdohl entgegen.

