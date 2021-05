Polizei Hagen

POL-HA: 50-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss Auto und biegt falsch ab

Hagen (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hielten Polizeibeamte am Donnerstag (27.05.2021) in Hohenlimburg einen 50-jährigen Autofahrer an, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Beamten beobachteten den Hagener bei einem verbotswidrigen Abbiegevorgang im Bereich der Gartenstraße. Daraufhin hielten sie ihn an, um den Verstoß ahnden. Bei der Kontrolle machte der 50-jährige einen nervösen Eindruck auf die Polizisten und sagte ihnen immer wieder, dass er keine Zeit habe und schnell weiter fahren müsse. Aufgrund seines auffälligen Verhaltens führten die Beamten mit dem Mann einen Drogentest durch, der positiv auf THC reagierte. Anschließend räumte der Hagener ein, am Vortag Joints geraucht zu haben. Er musste eine Blutprobe abgeben. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Führens eines Fahrzeugs unter Rauschmitteleinfluss gegen ihn ein. (sen.)

