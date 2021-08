Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Kleinkraftrad flüchtete vor der Polizei

Osnabrück (ots)

Am Samstagvormittag lieferte sich ein 36-jähriger Osnabrücker eine öffentlichkeitswirksame Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Zunächst war einem Streifenteam auf der Natruper Straße ein mit zwei Männern besetzter Roller entgegengekommen. Durch eine Abfrage in den polizeilichen Auskunftssystemen kam heraus, dass das angebrachte Versicherungskennzeichen zur Fahndung ausgeschrieben war. Die Beamten entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle. Der Streifenwagen wurde gewendet und schloss zum in stadteinwärtige Richtung fahrenden Roller auf. Als dieser die Polizei hinter sich bemerkte, gab er plötzlich Gas und versuchte zu flüchten. Die eingesetzten Beamten nahmen unter Zuhilfenahme von Blaulicht und Martinshorn die Verfolgung auf, parallel wurde Verstärkung angefordert.

Zunächst wurde ein Verbrauchermarkt im Bereich Natruper Straße / Nobbenburger Straße zweimal umrundet, bei einem Wendemanöver kollidierte der Roller leicht mit dem Streifenwagen. Im Anschluss ging die Flucht in stadtauswärtige Richtung weiter. Auf Höhe der Einmündung Wachsbleiche fuhr der Roller plötzlich bei Rotlicht in den Gegenverkehr und flüchtete anschließend über den Gehweg bis zu einem Durchgang auf Höhe der Hausnummer 81, der durch einen Poller für Autos nicht unmittelbar passierbar ist. Zunächst schien es, also sei die Flucht gelungen. Die Rechnung hatten die beiden Männer auf dem Roller aber ohne einen aufmerksamen Osnabrücker gemacht. Der 48-Jährige war auf die Situation aufmerksam geworden, erkannte das Dilemma und nahm mit seinem Fahrrad die Verfolgung des flüchtenden Kleinkraftrades auf. Im Corsicaskamp ließen die beiden Flüchtigen den Roller in einem Garten stehen und versuchten sich in einem Gebüsch zu verstecken. Der 48-jährige Zeuge beobachtete die Situation, fuhr daran vorbei und machte dann einen herannahenden Streifenwagen auf sich aufmerksam. Er zeigte den Beamten das betroffene Grundstück und der 36-jährige Rollerfahrer und sein 40-jähriger Sozius wurden festgenommen. Ein Anwohner hatte die beiden inzwischen aus ihrem Versteck vertrieben.

Gegen den 36-jährigen Osnabrücker wurden Ermittlungen wegen folgender Delikte eingeleitet:

- Fahren ohne Fahrerlaubnis - Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln - Urkundenfälschung - Kennzeichenmissbrauch - Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz - Straßenverkehrsgefährdung durch grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Verhalten - mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten

Dem Mann wurden auf einer Polizeiwache mehrere Blutproben entnommen.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei dem 48-jährigen Osnabrücker für sein engagiertes und besonnenes Verhalten, welches letztlich zu der Festnahme führte.

