Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen b. Bramsche: Traktorgespann mit Rundballen brannte

Neuenkirchen b. Bramsche (ots)

Gegen 17:55 Uhr geriet am Samstag an der Mettinger Straße (L70) ein Traktorgespann mit etwa zwanzig Rundballen in Brand. Die Strohballen und der Anhänger waren nicht mehr zu retten, es entstanden Totalschäden. Beschädigt wurden durch das Feuer ebenso der vorgespannte Trecker, einige nahestehende Bäume und die Asphaltdecke. Die Feuerwehren aus Neuenkirchen, Merzen, Voltlage und Mettingen waren mit etwa 50 Kräften im Einsatz, die Löscharbeiten erstreckten sich über mehrere Stunden. Aufgrund des Einsatzes war die Landesstraße zwischenzeitlich voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen, Fremdverschulden wird derzeit nicht angenommen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

