Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen: Einbruch in Werkstattgebäude

Alfhausen (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 03:40 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Werkstattgebäude in der Straße Hinter den Kämpen. Nach dem Eindringen in die Betriebsräume wurden im Inneren weitere Türen aufgebrochen. Diebesgut wurde mutmaßlich nicht erlangt, allerdings entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück unter 05439/9690.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell