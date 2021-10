Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl von Pedelecs

In der Zeit zwischen Sonntag, 29. September 2021, 21.00 Uhr, und Montag, 27. September 2021, 10.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Straße Am Eisernen Birnbaum das anthrazitfarbene E-Bike KETTLER Twin Front NX 8 einer 54-Jährigen aus Vechta. Die Rahmengröße des Rades beträgt 28 Zoll. Zudem verfügt das Fahrrad über eine 7-Gang-Nabenschaltung. Auffällig ist, dass das hintere Schutzblech (silbern) hintern abgebrochen ist. Zudem ist der Akku mit Klebestreifen beklebt.

Am Montag, 04. Oktober 2021, zwischen 06.00 Uhr und 17.50 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das am Bahnhof in Vechta abgestellte beigefarbene E-Bike einer psychiatrischen Einrichtung aus Goldenstedt. Sattel und Griffe sind aus braunem Leder, die Felgen sind silbern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Diebstahl aus Baucontainer

In der Zeit zwischen Samstag, 02. Oktober 2021, 14.00 Uhr, und Montag, 04. Oktober 2021, 07.00 Uhr, öffneten bislang unbekannte Täter in den Moorgärten gewaltsam zwei dort befindliche Baucontainer und entwendeten diverse Elektrogeräte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstag, 02. Oktober 2021, 23.50 Uhr, und Sonntag, 03. Oktober 2021, 00.30 Uhr, traten bislang unbekannte Jugendliche gegen die Tür des Jugendzentrums in der Zitadelle. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 300,-- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Tuning

Am Montag, 04. Oktober 2021, wurde um 17.20 Uhr in der Langen Straße der PKW eines 22-Jährigen aus Vechta kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs nach einer Veränderung der Rad-/Reifenkombination in Verbindung mit einer Fahrwerkstieferlegung sowie dem Einbau einer ungenehmigten Abgasanlage erloschen war. Dem 22-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 04. Oktober 2021, kam es zwischen 13.45 Uhr und 14.15 Uhr im Falkenweg zu einer Verkehrsunfallflucht: Eine 30-jährige PKW-Fahrerin aus Twistringen und ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades aus Goldenstedt befuhren in genannter Reihenfolge den Falkenweg in Richtung Falkenrotter Straße. Als die 30-Jährige ihren weißen PKW Audi A7 verkehrsbedingt abbremsen musste, erkannte dieses der 16-Jährige zu spät. Es kam zu einem leichten Auffahrunfall. Der Rollerfahrer händigte der PKW-Fahrerin etwas Bargeld aus und entfernte sich im Anschluss ohne seine Personalien anzugeben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Montag, 04. Oktober 2021, kam es um 19.45 Uhr auf der Falkenrotter Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 66-Jährige aus Vechta befuhr mit ihrem PKW die Falkenrotter Straße in Richtung stadtauswärts. Am Kreisverkehr Petersburger Straße/Theodor-Heuss-Straße hielt sie zunächst an, um dann in den Kreisverkehr einzufahren. Hierbei übersah sie einen von rechts kommenden 68-jährigen Pedelec-Fahrer aus Vechta. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich der 68-Jährige leicht verletzte. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl eines Fahrradcomputers

Am Freitag, 01. Oktober 2021, zwischen 16.15 Uhr und 16.45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Hakenstraße den schwarzen Fahrradcomputer des E-Bikes einer 76-Jährigen aus Neuenkirchen-Vörden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter Tel.: (05493) 913560 entgegen.

Visbek - Diebstahl von Partyfässchen

Am Freitag, 01. Oktober 2021, zwischen 18.30. Uhr und 20.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere sog. Partyfässchen von der Terrasse eines 63-Jährigen aus Visbek. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter Tel.: (04445) 950470 entgegen.

Visbek - Einbruchdiebstahl in Wohnhaus

Am Sonntag, 03. Oktober 2021, zwischen 04.00 Uhr und 04.15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Haus eines 40-Jährigen aus Visbek ein und entwendeten den Haustürschlüssel, Bargeld sowie vier Fahrräder. Bei den entwendeten Fahrrädern handelt es sich um: - 1 blau-schwarzes BULLS Mountainbike Street Tale, Reifengröße 26 Zoll, 24-Gang-Kettenschaltung, - 1 blau-silbernes KETTLER Herrensportrad; Reifengröße 28 Zoll, 24-Gang-Kettenschaltung, - 1 schwarz-blaues KTM Trekkingrad Sorano Cross; Rahmengröße 56 cm, Reifengröße 28 Zoll - 1 weißes PEGASUS Solero SL 24 Damenfahrrad; Rahmengröße 53 cm, Reifengröße 24 Zoll

Lohne - Verstoß Pflichversicherungsgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 04. Oktober 2021, wurde um 09.00 Uhr auf der Ladestraße ein 16-Jähriger aus Lohne auf seinem Kleinkraftrad kontrolliert. An dem Kleinkraftrad war ein ungültiges (schwarzes) Versicherungskennzeichen angebracht. Zudem war der 16-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Jugendliche unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Um 11.10 Uhr wurde auf der Dinklager Straße ein 23-Jähriger aus Vechta auf seinem Kleinkraftrad kontrolliert. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Um 17.25 Uhr wurde auf der Landwehrstraße ein 21-Jähriger PKW-Fahrer aus Lohne einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Stattdessen legte er den Beamten einen gefälschten ausländischen Führerschein vor. Auch dem 21-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Montag, 04. Oktober 2021, kam es um 07.30 Uhr im Adenauerring zu einem Verkehrsunfall: Ein 27-Jähriger aus Lohne wollte vom Adenauerring nach links in die Lindenstraße abbiegen. Dabei übersah er eine 24-Jährige aus Vechta, die die Lindenstraße stadteinwärts befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei am PKW des Unfallverursachers leichter Sachschaden und am PKW der 24-Jährigen schwerer Sachschaden entstand (genaue Schadenshöhe unbekannt). Der PKW der 24-Jährigen musste abgeschleppt werden. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Holdorf - Verkehrsunfall

Am Montag, 04. Oktober 2021, kam es um 18.00 Uhr auf der Handorfer Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 61-Jährfiger aus Lohne fuhr mit einem LKW von der Industriestraße in den Kreisverkehr ein und beabsichtigte, in die Handorfer Str. (Landesstraße L851) abzubiegen. Innerhalb des Kreisverkehrs verlor der LKW ein geladenes Spritzgusswerkzeug (Gewicht ca. 4 Tonnen). Durch den Aufprall des Werkzeugs auf die Fahrbahn wurde sowohl der Straßenbelag, als auch der LKW beschädigt. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell