Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Körperverletzung

Am Samstag, 02. Oktober 2021, kam es zwischen 04.00 Uhr und 04.30 Uhr in einer Scheune in der Pastor-von-Hammel-Straße nach vorausgegangenen Streitigkeiten zu einem körperlichen Übergriff zum Nachteil eines 19-Jährigen aus Halen durch einen bislang unbekannten Täter. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter (04473) 932180 entgegen.

Emstek - Einbruch in Wohnhaus

Am Dienstag, 05. Oktober 2021, zwischen 08.30 Uhr und 17.50 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus einer Familie im Hohen Weg ein und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Entwendet wurde ein beigefarbener Möbeltresor (40 cm x 40 cm x 25 cm), Bargeld, Schmuck, ein Tablet sowie mehrere Mobiltelefone.

Cloppenburg - Diebstahl einer Geldbörse

Am Montag, 04. Oktober 2021, zwischen 15.30 Uhr und 16.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Frau in einem Textilwarengeschäft an der Bahnhofstraße die weinrote Ledergeldbörse samt Bargeld und Personalausweis aus der Handtasche einer 78-Jährigen aus Emstek. Die Täterin soll eine etwa 30 bis 35 Jahre alte Frau mit ausländischem Erscheinungsbild gewesen sein. Sie sei von kräftiger Statur gewesen und habe ein Kopftuch getragen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl

AM Mittwoch, 29. September 2021, zwischen 05.15 Uhr und 22.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in einer Wohngemeinschaft in der Pastor-Covers-Straße Bargeld aus dem Zimmer eines 17-Jährigen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl aus Containern

Am Dienstag, 05. Oktober 2021, zwischen 21.40 Uhr und 21.50 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus den Containern eines Entsorgungsunternehmens in Keetmoor diverse Altkleider und Elektroschrott. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 05. Oktober 2021, kam es gegen 13.25 Uhr auf der Poststraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Eine 42-Jährige aus Cloppenburg befuhr mit einem PKW die "Poststraße" in Cloppenburg, um nach rechts auf die Straße "Pingel Anton" abzubiegen. Dabei übersah sie eine 11-Jährige auf ihrem Fahrrad, welche sich auf dem Radweg der Straße Pingel-Anton in Richtung Sevelter Straße befand. Es kommt zu einem Zusammenstoß zwischen dem PKW der 42-Jährigen und dem Mädchen, wodurch dieses zu Fall kam. Es blieb glücklicherweise unverletzt. Die Unfallverursacherin entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle. Eine ihrem PKW nachfolgende Augenzeugin (66 Jahre, aus Cloppenburg) des Unfalls folgte ihr und stellte sie bei nächster Gelegenheit zur Rede. Beide Frauen kehrten sodann an die Unfallstelle zurück, um den Unfall polizeilich aufnehmen zu lassen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 05. Oktober 2021, kam es um 15.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall: Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer bog mit seinem LKW von der Bürgermeister-Winkler-Straße nach rechts in den Fortmannsweg ein. Dabei beschädigte er einen Poller am rechten Fahrbahnrand, wodurch Sachschaden in Höhe von 300,-- Euro entstand. Eine 19-jährige Zeugin aus Lastrup beobachtete den Unfall und spracht den Fahrzeugführer an. Dieser entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen,

Essen (Oldenburg) - Fundunterschlagung

Am Dienstag, dem 05. Oktober 2021, zwischen 12.20 Uhr und 13.00 Uhr, vergaß ein 30-Jähriger aus Essen (Oldenburg) seinen Rucksack inkl. Portemonnaie in einem Einkaufskorb auf dem Gelände eines Verbrauchermarktes an der Alten Cloppenburger Straße. Als er seinen Fehler bemerkte und auf den Parkplatz zurückkehrte, war der Rucksack unauffindbar. In der Geldbörse befand sich zum Tatzeitpunkt neben Bargeld auch der Ausweis, Impfpass sowie die Krankenversicherungskarte des Geschädigten, seiner Frau (27) und seiner Tochter (1). Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter Tel.: (05434) 924700 entgegen.

Molbergen - Brand von Heuballen

Am Dienstag, 05. Oktober 2021, zwischen 19.40 Uhr und 20.15 Uhr, gerieten auf einem Feld im Kleinen Feldweg ca. 15 bis 20 m² altes Heu eines 60-Jährigen aus Molbergen in Brand. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Molbergen gelöscht, welche mit sechs Fahrzeugen und 20 Kameraden vor Ort war. Es entstand kein nennenswerter Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter (04475) 941220 entgegen.

Molbergen - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 05. Oktober 2021, wurde um 07.35 Uhr im Moorhook ein 39-Jähriger Fahrer eines PKW-Anhänger-Gespanns aus Bakum kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der 39-Jährige nicht im Besitz einer hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell