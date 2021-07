Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrerin bei Zusammenprall mit rückwärtsfahrendem Auto leicht verletzt (28.07.2021)

Konstanz (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem rückwärtsfahrenden Auto ist eine 14 Jahre junge Fahrradfahrerin am Mittwochvormittag auf der Alpenstraße leicht verletzt worden. Eine Autofahrerin war kurz vor 10 Uhr gerade im Begriff, etwa auf Höhe Gebäude Nummer 7 den Wagen rückwärts am Fahrbahnrand einzuparken. Just in diesem Moment bog das 14-jährige Mädchen auf die Alpenstraße ab, konnte vor dem einparkenden Auto nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte gegen das Heck des Wagens. Hierbei zog sich die 14-Jährige Verletzungen im Gesicht zu und musste zur weiteren Behandlung in die Konstanzer Klinik gebracht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell