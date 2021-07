Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Baggerfahrer zerlegt Mehrfamilien-Neubau (28.07.2021)

Blumberg (ots)

Sachschaden in Höhe von rund einer halben Million Euro ist die Bilanz einer Zerstörung an einem Mehrfamilien-Wohngebäude, die ein Baggerfahrer am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr in der Vogtgasse in Blumberg verursacht hat. Ein 47-jähriger Bauunternehmer zerstörte mithilfe eines kettengetriebenen Baggers Großteile eines etwa 30 Wohneinheiten umfassenden Neubaukomplexes, indem er mit der Arbeitsmaschine Balkone herunterriss und die Gebäudefassade ringsum massiv bearbeitete. Dabei beschädigte der Mann auch dazugehörige Garagen, auf denen mehrere Gasflaschen standen. Die Polizei sperrte das Gelände deshalb weiträumig ab, da eine Beschädigung der Gasbehälter nicht ausgeschlossen werden konnte. Es befanden sich zwar keine Personen im Gebäude, jedoch hatte die Aktion rund 50 Schaulustige auf den Plan gerufen. Nach seiner Zerstörungsaktion setzte sich der Mann in sein Auto und fuhr davon, stellte sich jedoch kurz darauf bei der Polizei. Als Grund für die massive Zerstörung machte der Unternehmer ausstehende Zahlungen geltend, die ihm seiner Meinung nach zu Unrecht vorenthalten worden sind.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell