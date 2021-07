Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkr. Rottweil) Vorfahrtsunfall fordert 7.000 Euro Schaden (28.07.2021)

Schramberg, Lkr. Rottweil (ots)

Zwei beschädigte Autos und rund 7.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwochabend im Bereich Oberreute an der Abfahrt der Bundesstraße 462 auf die Heiligenbronner Straße (Landesstraße 419) ereignet hat. Kurz vor 17.30 Uhr bog ein 80-Jähriger mit einem Mercedes der GLK-Klasse von der Abfahrt nach rechts auf die übergeordnete Heiligenbronner Straße ein, ohne auf einen dort nahenden Audi eines jungen Autofahrers zu achten. Bei einer folgenden Kollision der beiden Fahrzeuge wurden keine Personen verletzt. Vorsorglich kam dennoch eine Rettungswagenbesatzung an die Unfallstelle. Die beiden Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

