Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Unfall fordert drei teils lebensgefährlich verletzte Personen (28.07.2021)

VS-Villingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, bei welchem zumindest zwei Personen lebensgefährlich und ein weiterer Beteiligter schwer verletzt worden sind, ist es am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 33 bei Villingen, in Fahrtrichtung Bad Dürrheim in einer Rechtskurve kurz nach der Abfahrt zur Vockenhauser Straße gekommen. Ein 85-jähriger Fahrer eines VW Golfs war gegen 15.20 Uhr auf der B 33 - von Mönchweiler kommend - in Richtung Bad Dürrheim unterwegs. In einer Rechtskurve kurz nach der Abfahrt Vockenhauser Straße kam der Golf des 85-Jährigen aus bislang nicht bekannter Ursache auf den Gegenfahrstreifen. Ein just in diesem Moment entgegenkommender 22-jähriger Sprinterfahrer versuchte dem Golf noch auszuweichen. Bei der Ausweichlenkung und der folgenden Kollision mit dem Golf übersteuerte der Mercedes Sprinter und kippte auf die Seite. Sowohl der Sprinterfahrer als auch eine Beifahrerin in dem Kleintransporter wurden bei dem Unfall nach erster Einschätzung lebensgefährlich verletzt. Vermutlich waren beide Personen nicht angegurtet. Auch der 85-jährige Fahrer des Golfs zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Für die Versorgung der schwer verletzten Personen wurden mehrere Rettungswagen mit Notärzten und ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Die Unfallstrecke musste vorübergehend gesperrt werden. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallaufnahme dauern derzeit noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell