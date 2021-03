Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Im Graben gelandet

Lahr (ots)

Einer Renault-Fahrerin wurde am Dienstagnachmittag wohl ihre Fahrweise zum Verhängnis, da sie möglicherweise mit einer nicht angepassten Geschwindigkeit unterwegs war. Als die 22-jährige Fahrzeuglenkerin gegen 17 Uhr die K5340 in Richtung Heiligenzell befuhr, kam sie mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Die junge Fahrerin wurde bei dem Unfall ersten Erkenntnissen zufolge nicht verletzt, vorsorglich aber dennoch mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw, an dem ein Sachschaden von circa 6.000 Euro entstand, wurde von der Feuerwehr aus dem Graben gezogen und musste anschließend abgeschleppt werden. /bp

