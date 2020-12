Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Einbruchsdiebstahl in Ahlbecker Hotel

HeringsdorfHeringsdorf (ots)

In den heutigen frühen Morgenstunden (16. Dezember 2020) ist es in einem Hotel in der Dünenstraße in Ahlbeck zu einem Einbruch gekommen. Im Zeitraum zwischen 02.00 und 04.00 Uhr sind unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten der Rezeption eingedrungen und verursachten dadurch einen Sachschaden, der derzeit noch nicht genau bezifferbar ist. Auch zum Stehlschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei hat bereits erste Spuren gesichert und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Heringsdorf unter 038378 279-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

