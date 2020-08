Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Auf Fehlverhalten hingewiesen - Bierflaschenwurf

Halle (ots)

Am Mittwoch, den 26. August 2020 wurde die Bundespolizei am Hallenser Hauptbahnhof gegen 08:45 Uhr durch Mitarbeiter der Bahnsicherheit über eine Auseinandersetzung im Bereich der Ernst-Kamieth-Straße nahe des Hauptbahnhofes informiert. Die benachrichtigten Bundespolizisten eilten sofort zum Ereignisort und konnten dort einen 54-jährigen Tatverdächtigen und einen 30-jährigen Geschädigten feststellen. Was war passiert? Der 54-Jährige befuhr mit seinem Fahrrad die Ernst-Kamieth-Straße auf dem Fußgängerweg in Richtung Riebeckplatz. Ein Passant sprach den 54-Jährigen auf sein Fehlverhalten an und hinderte diesem am weiteren Befahren des Fußweges. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Folge der 54-Jährige eine Bierflasche in Richtung des 30-jährigen Deutschen schmiss. Das "Wurfgeschoss" zersplitterte vor den Beinen des Mannes. Durch die Glassplitter wurde der 30-Jährige leicht an seinen Beinen verletzt, lehnte jedoch eine ärztliche Versorgung ab. Der deutsche Tatverdächtige erhält eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

