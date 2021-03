Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Kollision im Kreuzungsbereich

Gaggenau (ots)

Im Kreuzungsbereich der Friedrich-Ebert-Straße mit der Hildastraße kam es am Dienstag zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge, wodurch ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand. Der 28-jährige Fahrer eines VW Transporters übersah gegen 15 Uhr augenscheinlich eine bevorrechtigte Skoda-Lenkerin, als diese von der Hildastraße nach links in die Friedrich-Ebert-Straße einbog. Trotz ihrer Vorfahrt ist die 55-jährige Skoda-Lenkerin möglicherweise mit nicht angepasster Geschwindigkeit in den Kreuzungsbereich eingefahren. Eine Verletzung trug keiner der Unfallbeteiligten davon.

