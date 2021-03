Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Brand gelegt, Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Nachdem offenbar mehrere Jugendliche am Dienstag in der Schwarzwaldstraße durch Brandlegen an zwei Papiercontainern Sachschäden verursacht haben, wurden durch die Beamten des Polizeireviers Lahr die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 14:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei zu einem Areal zwischen Schwarzwaldstraße und Freiburger Straße gerufen, nachdem drei bis vier Unbekannte die Container in Brand gesetzt hatten. Obwohl die Lahrer Wehrleute das Feuer mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften schnell unter Kontrolle hatten, entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden unter der Telefonnummer: 07821 277-0 um Hinweise gebeten.

