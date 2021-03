Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Streifenwagen beschädigt

Baden-Baden (ots)

Wegen einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung muss sich seit Dienstagnachmittag ein 33-Jähriger verantworten. Der Mann riss nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gegen 15:45 Uhr den Heckscheibenwischer eines Streifenwagens, der am Polizeiposten Baden-Baden-Oos geparkt war, ab und warf eine Schnapsflasche auf das Dienstfahrzeug. Durch die fliegende Spirituose entstand in der Heckscheibe ein rund 15 Zentimeter großes Loch. Der Sachschaden an dem Polizeiauto wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Der polizeibekannte Mann konnte vorläufig festgenommen werden und sieht nun einem Ermittlungsverfahren entgegen.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell