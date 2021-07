Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Nach Unfall zwischen jungem Fahrradfahrer und einem Auto im Bereich Heerstraße sucht die Polizei den beteiligten jungen Radfahrer (27.07.2021)

Rottweil (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, der am Dienstagmittag zwischen einem etwa 10- bis 12-jährigen Jungen mit Fahrrad und einem grauen Audi an der Einmündung der Imster Straße auf die Heerstraße passiert ist, sucht die Polizei den vermutlich aus Zimmern o.R. stammenden Jungen mit dem bläulich lackierten Fahrrad und weitere Unfallzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 12.20 Uhr an der Einmündung Imster Straße und Heerstraße aus bislang noch nicht genau bekannten Gründen zu dem Verkehrsunfall, wobei der 10- bis 12-jährige Junge von einem grauen Audi angefahren wurde und stürzte. Ohne sich um den gestürzten Jungen zu kümmern, entfernte sich der Fahrer des mit mehreren Personen besetzten Audis, konnte aber mittlerweile von der Polizei ermittelt werden. Offensichtlich wurde der gestürzte Junge an der Unfallstelle kurz von Passanten betreut, entfernte sich aber dann mit seinem beschädigten Fahrrad auch von der Unfallstelle. Ob der Junge bei dem Unfall verletzt wurde, ist bislang nicht bekannt. Nach Angaben der bisher ermittelten Unfallzeugen soll es sich bei dem am Unfall beteiligten Radfahrer um einen etwa 150 Zentimeter großen 10- bis 12-jährigen Jungen mit blonden Haaren handeln. Das von ihm mitgeführte Fahrrad sei bläulich lackiert. Es ist möglich, dass der Junge aus Zimmern ob Rottweil stammt. Die mit dem Unfall betraute Polizei Rottweil bittet nun den Jungen oder seine Eltern, sich mit dem Polizeirevier Rottweil, Tel.: 0741 477-0, in Verbindung zu setzen. Auch eventuell weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Rottweil zu melden.

