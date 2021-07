Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Zeugen eines Unfalls an Kreuzung Alemannenstraße/Burgstraße gesucht (27.07.2021)

Singen (ots)

Die Polizei Singen sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag um 19 Uhr im Bereich der Kreuzung Alemannenstraße/Burgstraße ereignet hat. Eine 32-jährige Ford-Fahrerin wollte auf der Rechtsabbiegerspur in Richtung Burgstraße abbiegen und kollidierte dabei mit einem 58-jährigen VW-Fahrer. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 2000 Euro an beiden Pkw. Die Beteiligten machen jeweils unterschiedliche Angaben zum Hergang des Unfalls. Daher werden Zeugen gebeten, sich unter Tel. 07731 888-0 bei der Polizei Singen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell