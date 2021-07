Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Heftiger Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und rund 20.000 Euro Schaden (27.07.2021)

Rottweil (ots)

Zu einem heftigen Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist es am Dienstagvormittag, gegen 11.30 Uhr, an der mit einer Lichtzeichenanlage geregelten Kreuzung der Heerstraße mit der Hausener Straße gekommen. Zum Unfallzeitpunkt standen aufgrund der "Rot" zeigenden Ampel eine BMW-Fahrerin und vor dieser ein VW Touran einer weiteren Autofahrerin vor der Kreuzung auf der Heerstraße. Just in diesem Moment näherte sich von hinten eine 54-jährige Fahrerin eines Ford Ranger Pickups und fuhr aus bislang nicht bekannter Ursache in das Heck des stehenden BMWs. Vermutlich hatte die Frau die rote Ampel und die stehenden Fahrzeuge nicht rechtzeitig wahrgenommen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW noch gegen den davorstehenden Touran geschoben. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Nach dem Unfall musste der Bauhof zur Reinigung der Straße eingesetzt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell