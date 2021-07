Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Brandstiftung an Schreinerei

Polizei sucht Zeugen (22.07.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Die Polizei sucht einen Brandstifter, der bereits am Dienstag, 22. Juli, gegen 21.30 Uhr versucht hat, einen Betrieb im Eckweg anzuzünden. Ein Unbekannter zündete an der Außenwand eines Dachdecker- und Schreinereibetriebes einen Brandsatz, wodurch die Brandmeldeanlage des Betriebes auslöste. Beim Eintreffen der Feuerwehr züngelten bereits meterhohe Flammen an der Außenfassade. Den Helfern gelang es jedoch, diese schnell abzulöschen und ein Ausbreiten des Brandes zu verhindern. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Villingen ermittelt und bittet Zeugen, die zur Tatzeit etwas Verdächtiges bemerkt haben oder die Hinweise auf den Brandstifter geben können, sich unter der Telefonnummer 07721 601-0 zu melden.

