Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau) Ausgelaufene Flüssigkeit in Paket löst Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst aus (27.07.2021)

Reichenau (ots)

Ein verdächtiges Paket in einem Zustellauto hat am Dienstag in der Gemeinde Reichenau für Aufregung gesorgt. Eine Paketzustellerin teilte gegen 12.30 Uhr der Rettungsleitstelle zunächst mit, dass ihr im Fahrzeug übel geworden sei und sie unter Kreislaufproblemen leide. In ihrem Zustellauto befände sich ein Paket mit ausgelaufener Flüssigkeit, die starken Geruch verströme. Daraufhin rückten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zum Standort des Fahrzeugs in der Straße "Am Pfaffenmoos" aus. Das betreffende Paket war bereits durch die Feuerwehr aus dem Zustellfahrzeug gebracht worden. Kurz darauf konnte Kontakt mit dem Absender des Pakets aufgenommen werden, der mitteilte, dass sich in dem Paket eine defekte benzinbetriebene Wasserpumpe befände, aus der vermutlich Flüssigkeit ausgetreten sei. Dies wurde nach Öffnen des Pakets bestätigt. Durch das Einatmen der Benzindämpfe erlitt die Zustellfahrerin Schwindel, Hustenreiz und Brechreiz. Sie wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.

