Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen-Wolterdingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Großbrand einer Lagerhalle (27.07.2021)

Donaueschingen (ots)

Zu einem Großbrand in einer Halle eines Holzbetriebes ist es am frühen Mittwochmorgen gegen 4 Uhr in der Bregwerkstraße gekommen. Eine Lagerhalle, in der Holzschnitzel gelagert waren, brannte dabei vollständig aus. Das Feuer zog auch eine weitere daneben angebaute Halle in Mitleidenschaft. Personen befanden sich nicht in der Halle, es gab keine Verletzten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell