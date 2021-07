Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) E-Skooter-Fahrer prallt gegen Auto (27.07.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Schwerverletzter und rund 5.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, den ein E-Skooter-Fahrer am Dienstag gegen 15.30 Uhr auf der Bahnhofstraße verursacht hat. Ein 16-Jähriger überquerte auf einem E-Skooter verbotenerweise einen Fußgängerüberweg. Dort prallte er gegen die Seite eines VW Golf einer 63-Jährigen, die in stockendem Verkehr auf der Bahnhofstraße unterwegs war. Der Jugendliche erlitt durch den Zusammenprall schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik.

