POL-DEL: Pressemeldung für den Bereich Brake

Am 04.06.2021, um 19:05 Uhr, befährt eine 42-jährige männl. Person mit ihrem Herrenrad die Golzwarder Straße in Fahrtrichtung Weserstraße in 26919 Brake. Da die Fahrweise des Fahrradfahrers sichtlich durch starke Schlangenlinien geprägt ist, wird die Person durch eine vorbeifahrende Funkstreifenwagenbesatzung einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt schließlich einen Wert von 2,24 Promille. Des Weiteren kann im Verlauf der Personenkontrolle eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden.

Zur Sicherung des Strafverfahrens wird daraufhin eine Blutentnahme bei dem alkoholisierten Radfahrer durchgeführt. Die aufgefundenen Betäubungsmittel werden sichergestellt.

Dem Fahrradfahrer wird zudem die Weiterfahrt mit seinem Fahrrad untersagt.

Gegen den 42-Jährigen wird ein Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr sowie dem Besitz von Betäubungsmitteln eingeleitet.

