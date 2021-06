Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung für den Bereich der Stadt Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Räuberischer Diebstahl

Am 04.06.2021 betrat ein bislang unbekannter Täter ein Bekleidungsgeschäft in der Langen Straße. Dort nahm er mehrere Shirts für 245,- EUR, steckte diese in eine mitgeführte Plastiktüte und wollte das Geschäft verlassen. Ein Angestellter versuchte noch dies zu verhindern. Der Täter konnte sich jedoch losreißen und mit einem Fahrrad fliehen. Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht angetroffen werden.

Einbruch in Pkw

Am 05.06.2021 zerstörten zwei bislang unbekannte Täter die Scheiben eines am Kieler Weg abgestellten Pkw und versuchten daraus Werkzeuge zu entwenden. Da die Täter durch eine Zeugin gestört wurden, flüchteten sie und ließen das Diebesgut zurück.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am 04.06.2021 wird eine 38-jährige Pkw-Fahrerin aus Delmenhorst an der Seestraße kontrolliert. Bei ihr wird ein Atemalkoholwert von 2,84 Promille festgestellt. Im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wird ihr eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

