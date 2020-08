Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Ein Fahrer aus Castrop-Rauxel meldete am Donnerstag der Polizei, dass er gegen 17.50 h beim Ausparken am Neuroder Platz ein anderes Auto angefahren habe. Der andere Wagen habe aber nicht angehalten, sondern ist weitergefahren. An dem Wagen des Melders ist ein Schaden in Höhe von 2000 Euro entstanden. Der andere Autofahrer wird gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen. Eine Beschreibung des anderen Wagens liegt nicht vor.

Dorsten:

Ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 6000 Euro blieb nach einer Unfallflucht am Hülskamsweg zurück. Der geparkte, graue Seat Alhambra stand zwischen Mittwoch, 07.00 h und Donnerstag, 15.00 h auf einem Parkplatz am Hülskampsweg und war anschließend unfallbeschädigt. Ein Verursacher hat sich nicht gemeldet.

Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten erbittet das Verkehrskommissariat unter 0800 2361 111.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell