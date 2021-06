Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Straßenbeschädigung und unbefugte Ingebrauchnahme eines Baggers im Stadland +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 3. Juni 2021, kam es in der Zeit von etwa 15:00 bis 17:00 Uhr zu einem Vorfall an der Kötermoorer Straße/Landesstraße 855 im Stadland, Kötermoor.

Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer hatte mit einem Sattelzug Bauschutt an der Kötermoorer Straße angeliefert. Dabei fuhr er sich vermutlich fest. Um die Fahrt fortsetzen zu können, nahm er sich kurzerhand einen Kettenbagger von einem Nachbargrundstück und zog seinen LKW wieder auf festen Grund.

Dabei beschädigte er vermutlich stellenweise den Fahrbahnbelag der Kötermoorer Straße. Die entstandenen Sachschäden kann die Straßenmeisterei erst nach erfolgten Sanierungsarbeiten angeben.

Mögliche Zeugen oder Personen, die Hinweise auf den Lkw-Fahrer geben könne, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordenham, unter der Telefonnummer 04731/9981-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell