Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Harpstedt +++ Zwei Personen leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 3. Juni 2021, wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall auf der Wildeshauser Straße in Harpstedt leicht verletzt.

Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Bassum befuhr gegen 11:00 Uhr die Wildeshauser Straße in Richtung Wildeshausen. Auf Höhe einer Bushaltestelle führte er einen Wendevorgang durch, um wieder in Richtung Harpstedt zu fahren. Dafür zog er in den Gegenverkehr und übersah die entgegenkommende 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Wildeshausen.

Die 20-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Beide Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser.

Der Pkw des 18-Jährigen kam auf der Fahrerseite zum Stillstand. Die Fahrzeuge waren anschließend nicht weiter fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden wurde auf etwa 16.000 Euro geschätzt.

