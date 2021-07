Polizeipräsidium Konstanz

Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall im Kreisverkehr (27.07.2021)

Donaueschingen (ots)

Einen Autofahrer hat am Dienstag gegen 18 Uhr in einem Kreisverkehr auf der Pfohrener Straße einen Auffahrunfall verursacht. Ein 46-jähriger Honda Jazz-Fahrer bremste im Kreisverkehr wegen kreuzender Radfahrer ab, was ein nachfolgender 29-Jähriger mit einem Fiat 500 zu spät bemerkte. Beim Auffahren verursachte der Mann Blechschäden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro.

