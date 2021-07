Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Autofahrerin missachtet Vorfahrt "Rechts-vor-Links" und baut Unfall (27.07.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall mit insgesamt rund 30.000 Euro Blechschaden verursacht hat eine Autofahrerin am Dienstag gegen 19.30 Uhr auf der Kreuzung der Dickenhardt-/Eichendorffstraße. Eine 21-jährige Ford Fiesta-Fahrerin fuhr auf der Eichendorffstraße in Richtung Schubertstraße. Auf der Kreuzung missachtete sie die Vorfahrt eines 63-Jährigen, der von rechts mit einem VW Polo auf der Dickenhardtstraße angefahren kam. Beim Zusammenstoß gab es keine Verletzten. Am Ford entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Den Schaden am VW Polo schätzte die Polizei auf rund 20.000 Euro.

