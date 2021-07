Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen) Autofahrer mit fast drei Promille am Steuer (27.07.2021)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Unter erheblichem Einfluss von Alkohol stand ein 57-jähriger Autofahrer, der am Dienstag gegen 16 Uhr einen Unfall auf der Kaiserpfalzstraße verursacht hat. Der Mann war mit einem weiteren Fahrzeuginsassen in Richtung Ortsausgang unterwegs und kam aufgrund seiner Alkoholisierung kurz vor der Kreuzung zur Bodanrückstraße nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr er einen größeren Stein, schleuderte zurück auf die Gegenseite und kollidierte mit einem Erdhügel. Fahrer und Beifahrer blieben unverletzt, der beschädigte Wagen musste von einem Transportunternehmen abgeschleppt werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,9 Promille. Daraufhin beschlagnahmten die Polizeibeamten den Führerschein des 57-Jährigen und ordneten eine ärztliche Blutentnahme an.

